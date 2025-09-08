阪神・坂本誠志郎捕手（31）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。（（上）から続く）――投手をリードすることのしんどさ「しんどさはないし、そんなしんどいとか言っている立場の人間じゃない。抑えるときも、打たれた時もまだまだ自分にとっては勉強中。経験の一つだと考えたら、しんどいという感覚は一切ない。毎試合、いろんなことを考えて、悩みながら、これでいいんかな、どうしようかな、こうや