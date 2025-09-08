歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子妊娠の後期に入り体の変化について報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「身体が重たくて本当に家事もできなくなった」「ギリギリ限界感じてます」双子妊娠 34週の苦労と喜びを報告中川さんは「3日単位くらいでまた一気に身体の感覚が変わる」と述べ、「もう34週超えてから身体が重たくて本当に家事もできなくなった」とし、自炊したいと思いつつも「