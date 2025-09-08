京都市営地下鉄烏丸線の竹田駅で行われた初期車両の引退セレモニー。手前左は花束を手にする長尾耕太郎さん＝8日午後京都市営地下鉄烏丸線の10系車両のうち、1981年の開業から44年運行した初期車両が8日、ラストランを迎えた。引退記念の花束贈呈式が竹田駅（同市伏見区）で開かれ、市交通局の関係者が「お疲れさま」とねぎらった。贈呈式は8日昼過ぎ、ラストラン出発前に開かれた。関係者や居合わせた乗客が見守る中、ラスト