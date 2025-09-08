米デル・テクノロジーズは8月25日（現地時間）、ITの簡素化を支援する「Dell Automation Platform」を提供開始したことを発表した。同サービスはインフラストラクチャーと自動化技術を融合し、ITの運用を簡素化する単一のソフトウェア オーケストレーション プラットフォームを提供する。「Dell Automation Platform」の概要図○提供開始の背景急速に進化している多様なワークロードを管理するため、IT部門は仮想マシン（VM）やデ