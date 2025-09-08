偽造された商品券をチケットショップに持ち込み金をだまし取ろうとした疑いで、暴力団組員の男が逮捕されました。浅賀浩太容疑者（31）は4日、東京・新宿区のチケットショップに偽造された5000円の商品券を100枚持ち込んで、現金への換金を申し込んだところを警察官に現行犯逮捕されました。浅賀容疑者は直前に、台東区上野の系列店で偽造された商品券を売ろうとして断られ、新宿の店を訪れていたということです。浅賀容疑者は警視