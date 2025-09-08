女子ハンドボールの国内トップリーグ「リーグH」が開幕。昨シーズン、チーム名を「オムロン」から変更した熊本ビューストピンディーズは、新加入の細江みづき選手がいきなり見せます！チーム初ゴールを決めると、今度はグレイ選手と細江選手の2対2。後半も手を緩めることなく攻め続けたピンディーズ。ホーム開幕戦、快勝です。 【試合結果】（9/6 山鹿市総