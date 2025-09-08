HYDEが8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。飛行機内で遭遇した事態について、写真とともに報告した。HYDEは、後部席の客のものとみられる足が、自身の席のひじ掛け付近まで伸びて、出てきている写真を掲載。HYDE本人の肘の至近まで足はきており「#匂いで気がついた#肘まで10センチ#臭わなくても嫌」とハッシュタグを添えた。この投稿に対し「周りの人のことも考えて欲しいですよね〜」「なんでこんな事できるだろ人として