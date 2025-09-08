9月5日（金）〜21日（日）までの期間、「SHIBUYA109」にて韓国の人気キャラクター「BELLYGOM（ベリゴム）」 とコラボレーションしたキャンペーン『ベリフルツアー in SHIBUYA109 MOG MOG STAND』が開催！そこで今回は、キャンペーンで実施されるコラボメニューやポップアップストア、キャンペーンビジュアルについてご紹介します。また、初日に俳優・森山未唯さんが登場した様子もお届けするのでぜひチェックしてくださいね♡