【あみあみ秋葉原：9月20日発売 プラモデル商品 抽選販売】 抽選期間：9月8日12時～9月14日23時59分 当選発表：9月17日12時～ 指定販売日時：9月20日11時～20時 「HG 1/144 リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)」 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月20日に発売予定のプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は9月14日23時59分まで。当