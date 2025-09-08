今回、Ray WEB編集部は、バイト先にいた大げさな先輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。過剰に反応する夏子さんにより、咳をしていただけで帰宅させられた主人公。自宅で熱を計っていると、まさかの夏子さんから電話が…？次はなにを言われるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「なんで病院行かないの！？」主人公が咳き込んでいるだけで大げ