【モデルプレス＝2025/09/08】AKB48の小栗有以が8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露し、話題となっている。【写真】AKB48小栗有以、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿◆小栗有以、ノースリーブワンピで夏らしいスタイル小栗は、ほっそりとした二の腕が際立つノースリーブワンピース姿を披露し、夏らしいショットを投稿。さらにAKB48の20周年記念で発売された66thシングル『Oh my pumpkin！』でセ