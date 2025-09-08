石破首相は9月7日、緊急の記者会見を開き、首相を辞任する意向を正式に表明しました。また、次の自民党総裁選挙には立候補しない考えを示しました。（石破首相）「この度私は、自由民主党総裁の職を辞することと致しました」臨時の総裁選の実施をめぐるなか、このタイミングでの決断について石破総理は「このまま意思確認に進めば、党内に決定的な分断を生みかねない。それは決して本意ではない」と説明しました。その上で、「真の