青山こども岡山北クリニック岡山・北区横井上 岡山県で新型コロナウイルスの感染者が増え、1医療機関当たりの患者が2025年初めて10人を超えました。 岡山県によりますと、8月25日からの1週間で50の指定医療機関から報告があった感染者は522人で、1医療機関当たりの感染者は2025年初めて10人を超えました。7月半ばごろから増え始め、7週連続で増加しています。 岡山市にある小児科病院です。お盆明けごろから新型コ