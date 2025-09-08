石破首相の退陣の意向表明に、県民はどう思っているのでしょうか？声を聞きました。（農業関係者）「ちょうどいい時期ちゃうで」「ほなって批判がいろいろ来よるしな、自民党内でもやめろやめろって言われよるから」「次に、小泉さんがなってくれたら最高にいいと思う」「農林水産大臣だろ、農業の味方になってほしいな」（県民）「また変わるなって感じ」「1人の人が、もう少し長くやってもいいんじゃないかなって思いました」「