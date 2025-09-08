静岡県と日本赤十字社静岡県支部は、台風15号により被災した人たちへの義援金の募集をあすから始めると発表しました。県によりますと、あす9日から義援金の受け付けを始めるのは、静岡県と日本赤十字社静岡県支部です。この義援金は、台風15号により被災した人を対象としていて、指定の口座に振り込むことで義援金が届けられます。なお、義援金の対象は、県内全域の市町で被害状況に応じて配分され、市町を通じて被災者へ贈られま