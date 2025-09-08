去年10月の衆議院議員選挙で比例当選した立憲民主党の議員が8日、議員辞職したことに伴い、比例東北ブロックで次点だった山形市の原田和広さんが繰り上げ当選する見通しとなったことが分かりました。山形市に住む原田和広さん（52）は去年10月の衆院選県1区に立憲民主党公認で出馬し、自民党現職の遠藤利明さんに敗れました。また、復活当選を目指した比例の東北ブロックでも次点となり、当選はなりませんでした。衆議院などにより