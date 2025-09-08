ドジャースの大谷翔平選手が日本時間8日のオリオールズ戦で2打席連続アーチを放ち、2年連続50号まであと2本としました。1番指名打者で出場した大谷選手は、オリオールズ先発の菅野智之投手から94.4マイル(約151.9キロ)のシンカーを捉えると、センターへ今季12本目となる先頭打者ホームラン。さらに続く打席では、94.9マイル(約152.7キロ)のストレートをまたもセンターへ。これが2打席連続の48号ソロホームランとしました。2本塁打