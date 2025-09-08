阪神・中野拓夢内野手（29）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。（（上）から続く）――和田1、2軍打撃巡回コーディネーターと二人三脚でやっている印象。打撃の成績を伸ばす上では必要なところもあった「いろいろ話も聞いていただきながら。まずは昨秋のキャンプで小谷野打撃コーチも含めて、考え方も変えていきながら、打撃を教えていただいたことがすごく大きかった。あとは春のキャンプで和田さん