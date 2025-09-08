阪神・中野拓夢内野手（29）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。5年目の今季、攻守で存在感を示した選手会長がシーズンを通して感じた藤川野球のカラーとは――――全試合出場（9月8日現在）で2年ぶりの優勝「まずはケガなく無事に1年間戦えたということはすごく良かった。昨年の結果が自分としてはすごく納得のいかない結果だったので、今年はなんとしてもという気持ちが個人的に強かったので、やり返