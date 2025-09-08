巨人・田中将大投手（３６）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。「ちょっと今日は多めに投げました」と、登板間隔を考えて室内のブルペンで６６球を投じ、次回登板への調整を行った。田中将は日米通算２００勝を懸けて臨んだ８月２８日・広島戦（マツダ）で２回５失点ＫＯ。その後、３日に２軍のヤクルト戦（Ｇタウン）に登板し、５回２安打無失点の好投を見せていた。前回登板を踏まえ「ゲームで