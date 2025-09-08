下請け業者への代金を不当に減額したことは下請け法違反にあたるとして、公正取引委員会が、ヨドバシカメラに再発防止などを求める勧告を出しました。【映像】ヨドバシカメラに下請け法違反で勧告公正取引委員会によりますと、ヨドバシカメラは去年1月〜今年3月まで、プライベートブランド製品の製造委託業者や、顧客から依頼された修理を委託する業者など6社に対し、本来の代金から不当に支払いを減額していました。減額はあ