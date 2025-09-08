俳優勝村政信（62）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。娘の弁当について明かした。娘ととても仲良しという勝村は、毎日欠かさずお弁当作りをしているという。勝村は「うちの父親もそうなんですけど。僕もそうだし、娘もすごく偏食なんですよ。お弁当とか買っても食べられないものが沢山あるんで、だったら作ってやるよって」と明かした。続けて「僕、もともと料理が好きで、みんな集まるときには