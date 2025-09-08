仙北市ではユネスコ無形文化遺産に登録されている「角館祭りのやま行事」が7日から行われています。8日は、“お殿様”への上覧が行われ、角館の町に威勢のいい掛け声やお囃子が響きました。鴨下望美アナウンサー「角館のお祭りは2日目です。武家屋敷通りではこのあとの上覧に向けて豪華絢爛な曳山がスタンバイしています」毎年、9月7日から3日間行われる「角館祭りのやま行事」。約400年の歴史があり、国の重要無形民俗文化