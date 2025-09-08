株式会社ディー・エル・イーと山陰中央テレビジョン放送は、島根ゆかりの作家・小泉八雲の怪談作品を原作としたAIショートアニメーション番組『小泉八雲のKWAIDANの世界』を共同制作し、2025年10月2日より地上波で放送開始する。 （関連：【写真】同一のシナリオの「アニメルック版」とAIによる「実写ルック版」） 本番組は、島根県松江市に居住し、日本の怪談文学に大きな足跡を残した小泉八雲（ラ