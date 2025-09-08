アニメ『鬼滅の刃』と「ビックリマンチョコ」シリーズによるコラボ商品第5弾「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」が、10月21日（火）から、東日本先行（静岡含む）で発売される。【写真】猗窩座＆サタンマリアのコラボ限定デザインも！描き起こしシール一部詳細■シールは全24種今回登場する「鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞」は、公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマにした描き起こしシール