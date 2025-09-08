県議会が8日に開会し、総額約11億7000万円の一般会計補正予算案などの議案が提出されました。 大石知事の政治資金に関する疑惑を巡り、県議会の3つの会派が提出した「百条委員会」の設置を求める動議については、最終日に上程することを申し合わせました。 県が提出したのは、総額約11億7000万円の一般会計補正予算案など、15の議案です。 補正予算案には、かんきつ類などに寄生する「ミカンコミバエの防虫費」や、東