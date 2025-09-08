サッカー元日本代表MFの本田圭佑（39）が8日までに更新された元サッカー日本代表の鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。11年に右膝半月板損傷した際に政治業界に興味を示していたことを告白した。今回の動画では10年ワールドカップ南アフリカ大会後から14年ワールドカップブラジル大会までのキャリアを振り返った。11年8月に右膝半月板損傷で初の長期離脱そしてリハビリを経験した本田。「すごく時間があったので、