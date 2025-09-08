阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。来日1年目の今季は2度の完封勝利を含む6勝（9月8日現在）をマーク。異国の地でのプレーに不安や怖さを覚えながらも、リーグ優勝で全てが報われたと喜んだ。――来日1年目でのリーグ優勝「こういうチャンスもらえたことに感謝している。海を渡って、遠くから来て、知らない地でプレーすることは正直に言うと怖さもあったし