女子プロゴルフ「ゴルフ5レディス」。玉名市出身20歳のルーキー・荒木優奈選手がやりました！最終日トップタイでスタートした荒木は、前半で3連続バーディーを取ると、さらに12、13番ホールでも連続バーディー。トータル12アンダー。プロ1年目で早くもツアー初優勝を飾りました。■荒木優奈選手「本当に嬉しいですし、後半はすごい長く感じたんですけど、最後