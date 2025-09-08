鎌倉時代を代表する仏師・運慶が復興にかかわった奈良・興福寺北円堂の内陣の再現を試みる特別展「運慶祈りの空間―興福寺北円堂」（読売新聞社など主催）が９日、東京・上野公園の東京国立博物館で開幕する。１１月３０日まで。運慶晩年の傑作として知られる「弥勒如来坐像（みろくにょらいざぞう）」、両脇の「無著（むじゃく）・世親菩薩立像（せしんぼさつりゅうぞう）」、当初は北円堂に安置されていた可能性が指摘され