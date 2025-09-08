取材に応じるサッカー女子日本代表のニールセン監督＝8日、千葉市サッカー女子日本代表のニールセン監督が8日、千葉市内で日本協会のプロライセンスコーチ養成講習会に参加し、元日本代表の槙野智章さんら受講生にチームづくりなどに関して講義した。冒頭を除いて非公開だった講義後に取材に応じ「自分に正直であることが大事。人や自分を型にはめず解き放てば、できることに限界はない」と自身の信念を説いた。女子代表の次戦