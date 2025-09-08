週明け8日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台半ばで取引された。午後5時現在は前週末比69銭円高ドル安の1ドル＝147円52〜53銭。ユーロは02銭円安ユーロ高の1ユーロ＝173円08〜12銭。財政規律を重視する石破茂首相の退陣表明を受け、次期政権が財政拡張的な政策を打ち出すとの見方から、朝方は円売りドル買いが優勢となった。午後に入ると米国経済の先行き懸念が改めて意識され、ドルを売って円を買う動きが先行し