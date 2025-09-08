ペドロ＆カプリシャスのリーダーでパーカッショニストのペドロ梅村さんが8月24日に亡くなっていたことが8日、分かった。83歳だった。葬儀などは近親者で既に執り行われており、後日、「お別れの会」が予定されている。近年は体を壊して療養していた。関係者によると「仕事をしたい」と意欲を見せていたが、かなわなかった。山形県米沢市出身の梅村さんは、1971年に前野曜子をボーカルにペドロ＆カプリシャスを結成して「別れの朝」