【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年7月からTOKYO MX他にて放送開始しているTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のOPテーマとして11枚目のシングル「End of Days」を8月6日にリリースした、絶望系アニソンシンガーReoNa。9月5日(金)放送のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話EDテーマとして書き下ろされた新曲「生命換装」が、サプライズ演出としてアニメ最終話の放送をもち