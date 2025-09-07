【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優、俳優、アーティストなど、幅広く活動する伊波杏樹。その表現力を武器にバラエティに富んだ楽曲を収録した1st Album「Fiesta」の12inch(LP)アナログレコードでのリリースが決定した。Album全12曲よりアナログ用の曲順で10曲をセレクト、リマスタリングを施し、カラーヴァイナル仕様での発売となる。あわせて、バンド編成でカバー曲を中心に行われた昨年のクリスマス・ライブが、今年の