9月に入っても異常な暑さが続いています。9月最初の週末の6日、ナガシマジャンボ海水プールは、大賑わいです。 【写真を見る】9月なのに…ナガシマジャンボ海水プールは大賑わい！「夏の最後の思い出」 ｢すごく暑くて耐えられない｣ 三重･桑名市 （訪れた人）Q.プール気持ちいいですか？「気持ちいい！」「夏の最後の思い出だね」この日の桑名市は最高気温34.1℃を観測。9月に入っても続く残暑… （訪れた人）