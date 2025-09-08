歌手の小柳ルミ子さんが2025年9月8日にブログを更新し、元保護犬の愛犬が急死して49日を迎えたとして、「今も毎日涙が止まらない」などと心境を明かしている。「もっと一緒にいたかったよ」小柳さんは保護犬だった女の子・ルルを20年に迎え、かねてブログで溺愛ぶりを伝えてきた。25年3月には11歳の誕生日を祝ったばかりだった。しかし、7月22日夜に「ルルが亡くなりました仕事終わって帰宅したら息がありませんでした」などと報