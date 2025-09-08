続投の意向を見せ続けていた石破総理の突然の退陣表明。その舞台裏には何があったのでしょうか。30年にわたって永田町の取材を続ける政治ジャーナリストの青山和弘さんに話を聞きました。 「菅氏と小泉氏との会談が石破さんの気持ちを決めたのは間違いない。自民党が深刻な分断に陥ってしまうという意見は自民党内にはものすごく強く、その意見を背負って小泉氏と菅氏が説得にいった」(青山さん) 中でも、農水大