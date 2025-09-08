さまざまシーンで重んじられ必要とされる「礼儀」。それを表現するのが「礼法」ですが、そもそもどういったものなのか、はっきりと説明できる日本人はどのくらいいるのでしょうか。近年は海外からも注目されており、日本文化の精神性を自らの表現に取り入れるべく学びたいとフランスから陶芸家やダンサーが来日したほど。小笠原流礼法・宗家の小笠原敬承斎（けいしょうさい）さんに詳しく話を聞きました。小笠原流礼法・宗家の小