9月9日・10日に東京・有明アリーナで開催されるタイラー・ザ・クリエイターの8年ぶりとなる来日公演「CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR」。このワールドツアーの全日程にサポートアクトとして出演するのが、Paris Texas（パリス・テキサス）である。Paris Texasはジャンルの境界線を自由に超えた新たなオリジナリティで知られる、LA出身のヒップホップ・デュオ。新作EP『They Left Me With The Sword』、『They Left Me With A Gun』を