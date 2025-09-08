いつの時代も「目の前で言われたい！」という人が多いであろう“愛の告白”。その内容は世代や人によってさまざま。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが「青春時代、印象に残っている告白のセリフ」を10代から60代の女性から募集。パーソナリティーを務めるラジオ番組にて紹介した。☆☆☆☆●1970〜1980年代→「硬派」「結婚を前提に」「一生幸せにする」などベターなものが多め。“恋愛＝結婚”を意識する人が