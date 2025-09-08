7日に辞任を表明した石破首相について、福岡・佐賀の有権者や国会議員は、どう見たのでしょうか。 突然の石破首相の辞任表明に、福岡の街の人たちの反応は分かれました。■街の人「ずっとごたごたしていたので、1歩進んでいいのではないかと思います。」「遅いとは思うけれど、辞任した方が傷が深まらない。そっちをとったのかなと。」7日に会見した石破首相は、去年の衆議院選挙とことしの参議院選挙での自民党の大敗に触れ、