ＲＵＹＡＥＰＣＩ０９プロジェクトで使われる作業船「海洋石油２０１」。（天津＝新華社配信）【新華社天津9月8日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下で天津市に拠点を置く海洋石油工程がカタールで手がける海洋石油・ガス田建設事業「RUYAEPCI09プロジェクト」はこのほど、海底パイプラインの末端部が沈められ、1本目のパイプライン敷設が完了した。中国企業が請け負った、中東地域における海洋石油・ガス田建設