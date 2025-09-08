自民党山形県連は7日新しい会長に鈴木憲和衆院議員が就任し、新体制がスタートしました。自民党県連では7日、支部長らを集めた会議が開かれ、鈴木憲和衆院議員が自民党県連の新たな会長に就任することを出席者に自ら説明しました。そして、幹事長に伊藤重成県議、総務会長に小松伸也県議、政調会長に柴田正人県議を起用することを発表しました。自民党県連鈴木憲和 会長「中央の風に左右されない山形の自民党を作る。そう