私も力になりますので「具合悪くないけど」「今日だけでいいから」学校を休みたいと泣いた朝／娘が学校に行きません（1）「今日だけでいいから学校を休ませて…」小学5年生の6月、娘が涙を流してつぶやいた言葉が、不登校のきっかけでした。漫画家・野原広子さんの娘・トモちゃんが小学生時代に経験した不登校。「学校を休ませて」という娘の初めての訴えを聞いた野原さんは、「今日だけだよ」と動揺しつつも許可を出します。「明