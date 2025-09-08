竜巻被害から3日が経ち復旧作業が続いています。澤井志帆 キャスターが現状を取材しました。取材に向かったのは、静岡･牧之原市細江で特に竜巻の被害が大きかった場所。（澤井志帆 キャスター）「牧之原市細江では、なぎ倒された電柱が、今もこちらに残されていて、被害の大きさを物語っています。そして、あちらでは作業員が今も復旧作業を行っています」これは竜巻被害の直後に撮影された写真です。電柱が何本もなぎ