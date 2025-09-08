◆プロボクシング▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）６回戦堤麗斗―ビエル・マルティネス（１３日＝日本時間１４日、米ラスベガス・アレジアントスタジアム）アマチュア９冠の堤麗斗（２３）＝志成＝が８日、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムで行われるプロ３戦目へ向け、成田空港発の航空機で出発。デビューから３戦連続での米国での試合となり「ニューヨークに続いて、ボクシングの聖地でのビッグマ