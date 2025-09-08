◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）松坂大輔は横浜高3年時に甲子園大会の春夏連覇に貢献した象徴的な存在だったことから、同学年にあたる1980年度生まれは「松坂世代」と称されている。同世代からは93人がドラフト指名されNPB入り。最も多く勝利を挙げた投手は、日米通算170勝の松坂。最も多く安打を放った打者は、1865安打の村田修一。名球会入りを果たしているのは日米通算245セーブで特例の藤川球児のみ