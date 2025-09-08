9月13日に開幕する東京2025世界陸上。約200の国と地域から2000人を超えるアスリートが参加する。前回ブダペスト大会では、アメリカからは130人を超えるアスリートが出場。12の金メダルを含む29のメダルを獲得した。日本からは70人以上が出場した。一方、1人だけしか出場しない、という国もある。 サントメ・プリンシペだ。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手サントメ・プリンシペとは正式名称はサントメ・プリ