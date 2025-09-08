吉野家では、2025年9月8日4時から12月25日11時までの期間、朝食を食べた人に翌朝11時まで使える「税込100円引きレシートクーポン」を、全国の吉野家店舗で配付しています。朝定食はご飯増量・おかわり無料忙しい朝でも手軽に栄養バランスがとれるよう、和食の基本"一汁三菜"がテーマの吉野家の「朝定食」。メニューは全6種類あり、ご飯とみそ汁、おかず3品で構成されるお得な朝食メニューとなっています。期間中、4時から11時まで